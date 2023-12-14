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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصدار شهادات صحية لـ 7 آلاف من المقبلين على الزواج بالمنيا

فحص طبي للمقبلين
فحص طبي للمقبلين على الزواج

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في إجراء الفحص الطبى والكشف المبكر عن الأمراض المعدية للمقبلين على الزواج، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإصدار شهادات صحية لعدد 7 آلاف و169 من المقبلين على الزواج خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج.

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أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الكشف المبكر عن الأمراض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى ضمن المبادرة الرئاسية لمقبلين على الزواج مديرية الصحة بالمنيا

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