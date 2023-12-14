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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث مع رئيس الاتحاد الإفريقي تطورات الأوضاع في السودان وغزة

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع في السودان وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقى الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان. 

ومن جانبه، استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقى للعمل على ايجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية، وعلى رأسها المشاورات الموسعة للمكون المدني السوداني التي عقدت في نوفمبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى اطلع رئيس المفوضية على الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز من القدرة على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما في ضوء الأوضاع الإنسانية المتأزمة، وبهدف التغلب على المعوقات المرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة القمة الافريقية القادمة، وآليات عمل الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، وتعزيز التعاون بين مصر والمفوضية بشكل عام. 

وقد أعرب الوزير شكري عن استعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الافريقي بما يمكنهما من القيام بمسئولياتها تجاه القارة، مؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية سامح شكري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه أحمد أبو زيد

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