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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري لـCNN: إسرائيل تحدد المسموح لهم العبور من معبر رفح

شكري
شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن إسرائيل هي التي تحدد المسموح لهم بالعبور من معبر رفح من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ترسل للجانب المصري قائمة بأسمائهم.

وأوضح شكري في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج من معبر رفح، وعندما يفعلون ذلك، نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن".

وأضاف شكري إن "كل هذا للحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على الإطلاق على تدفق المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيمن سيحكم القطاع.

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وأمس، شارك شكري في المائدة المستديرة التي عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن والتي تناولت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني.

وعلى رأس الموضوعات التي ناقشتها المائدة المستديرة الأزمة في غزة، والجهود المصرية لاحتواء تداعياتها وإيصال المساعدات، والدفع تجاه وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات شكري قبل اجتماع يُعقد الجمعة بين كبار الدبلوماسيين من الدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

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