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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من واشنطن..شكري يطرح الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني

وزير الخارجية يشارك
وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة في واشنطن

شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، في المائدة المستديرة التي عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن والتي تناولت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني.

وعلى رأس الموضوعات التي ناقشتها المائدة المستديرة الأزمة في غزة، والجهود المصرية لاحتواء تداعياتها وإيصال المساعدات، والدفع تجاه وقف إطلاق النار.

ويطرح شكري التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد شكري أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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