حملة لتطعيم العمالة غير المنتظمة ضد الفيروسات برأس غارب

وجه ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، توجيهاته للإدارة الصحية بالمدينة لتنظيم حملة تطعيم شاملة تستهدف العمالة غير المنتظمة، وعمال النظافة في الوحدة المحلية، بالإضافة إلى عمال النظافة التابعين للشركة المتعاقدة لتنفيذ عمليات النظافة في المدينة.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم يوم الخميس، حيث تم تنسيق الجهود بين رئيس المدينة والإدارة الصحية لتأمين الجرعات اللازمة وتوفير بيئة آمنة لإجراء اللقاح.

وتم جمع العمال المنتمين للوحدة المحلية في مقرها، وتوفير الخدمة لعمال النظافة التابعين للشركة المتعاقدة في مكان مركزي لضمان فعالية الحملة وتوفير سهولة الوصول للمستفيدين.

وفي تصريح له، أكد رئيس المدينة على أهمية تلك الحملة في تعزيز صحة العمالة والمحافظة على سلامة المجتمع المحلي، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر بين السلطات المحلية والجهات الصحية لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لمكافحة انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة المجتمع.