خوف وفزع.. المهن الطبية تطرح تطبيقا لكشف الأدوية المغشوشة بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، بحسب منشور أصدرته الهيئة.

وأثار الخبر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا ولذلك كان قدم الدكتور أشرف القاسم استشاري طب الأطفال منشورا لكشف الأدوية المغشوشة وذلك بعد وجود أدوية مغشوشة زي اليونيكتام.

وأشار قاسم إلي أن شركة المهن الطبية قامت بعمل ابليكشين على الموبايل موجود على البلاى ستور يعمل سكان للكود الموجود على علب الدواء وبيوضح حالة العلبة دى سليمة ولا مغشوشة حتي تكون مطمن مهما كان المصدر .

وقال قاسم: حمل التطبيق على تليفونك واحم من حولك.