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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في اللحظات الأخيرة.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع فيوتشر

صدى البلد

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا، مع فريق مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فيوتشر علي سيراميكا بالهدف الأول في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة عن طريق مروان محسن.

وفي الدقيقة 94 من المباراة نجح سيراميكا في تعديل النتيجة عن طريق محمد شكري بعد تمريرة رائعة من محمد ابراهيم.

 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر -  جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي

 

 

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