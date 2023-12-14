مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي الشعب المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات تكاد تصل 62%، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي الشعب المصري والذي كان على قدر المسئولية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشرطة المصرية سهلت كل العقبات مع المعاملة المحترمة لكل المواطنين، مؤكدا أنه قامت بتأمين الانتخابات على أعلى مستوى.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قيادات مستقبل وطن تواجدوا في كافة المحافظات، مع وجود حزب حماة الوطن الذي قام بدور بارز في الحشد الانتخابي.

أهمية المشاركة

وأشار مصطفى بكري إلى أن تنسيقية الأحزاب أدت دور بارز في التوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات.