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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ائتلاف نزاهة الدولي: المصريون اعتبروا الانتخابات الرئاسية هامة وكانوا سعداء

نيمانيا نيستروف
نيمانيا نيستروف

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، لرصد شهادات دولية عن انتخابات الرئاسة المصرية، وكيف تابعت الوفود الأجنبية الانتخابات، وتقارير ائتلاف نزاهة لمتابعة سير العملية الانتخابية وكيف نجحت مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية.

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وقال نيمانيا نيستروف، من صربيا، عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "أنا محظوظ لتواجدي في مصر"، لافتا: "ائتلاف نزاهة له 34 عضوا حول العالم".

 

وأضاف: "لدينا لوائح تنظيمية نلتزم بها في عملنا، وتدربنا لعدة أيام قبل متابعة الانتخابات الرئاسية"، مشيرا: "شاهدت الناحية التنظيمية والأجواء الإحتفالية لدي الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية".


وأشار: "خلال تواجدي في مصر أشعر أنني في بلدي صربيا، حيث أن العلاقات بين مصر وصربيا ممتدة عبر التاريخ"، موضحا: "زرنا أكثر من 60 لجنة فرعية خلال الانتخابات الرئاسية وهذا شيء إيجابي وملهم ورائع أن المصريون اعتبروا الانتخابات شيء هام وكانوا سعداء".

الانتخابات الرئاسية

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