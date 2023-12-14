حقوق الإنسان: مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية أكدت الانتماء الوطني لديهم

أشاد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية أكدت على الانتماء الوطني لديهم".

وأضاف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إنجازات القيادة السياسية في جميع المجالات من أهم أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات ".

وأردف: "كانت هناك بعض السلبيات لكنها لم تؤثر بشكل جوهري على العملية الانتخابية، وكلها إجراءات إدارية يمكن التغلب عليها في المراحل القادمة، ومنها تأخر فتح بعض اللجان في بعض الأوقات وعدم توافر بعض الآلات التي تساعد ذوي القدرات الخاصة في بعض اللجان، وتأخر الأوراق وتسليمها".