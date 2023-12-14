عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان: مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية أكدت الانتماء الوطني لديهم

عصام شيحة
عصام شيحة

أشاد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية 2024.

txt

ملك البحرين يشيد بالتنظيم المميز والإقبال الواسع في الانتخابات الرئاسية المصرية

txt

مشرف القومي للإعاقة تشيد بجهود الدولة في تسهيل التصويت بانتخابات الرئاسة.. فيديو

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية أكدت على الانتماء الوطني لديهم".

 

وأضاف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إنجازات القيادة السياسية في جميع المجالات من أهم أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات ".

 

وأردف: "كانت هناك بعض السلبيات لكنها لم تؤثر بشكل جوهري على العملية الانتخابية، وكلها إجراءات إدارية يمكن التغلب عليها في المراحل القادمة، ومنها تأخر فتح بعض اللجان في بعض الأوقات وعدم توافر بعض الآلات التي تساعد ذوي القدرات الخاصة في بعض اللجان، وتأخر الأوراق وتسليمها".

الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

ترشيحاتنا

تعرف على موعد جلسة طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أول تعليق من الأمم المتحدة على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

العيب في السيستم.. ضعف الشخصية يحرم سيراميكا كليوباترا من ركلتين جزاء أمام فيوتشر

جيش الاحتلال يعلن شن 500 غارة على غزة في أسبوع

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في بطولة الدوري

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ