ملك البحرين يشيد بالتنظيم المميز والإقبال الواسع في الانتخابات الرئاسية المصرية

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالتنظيم المميز والنجاح الكبير للانتخابات الرئاسية المصرية والمشهد الحضاري الراقي التي اتسمت به والإقبال الواسع والكثيف من قبل أبناء الشعب المصري الشقيق فيها، معربا جلالته عن تمنياته الطيبة لمصر وشعبها العزيز كل خير وعزة ورفعة وازدهار.



كما أعرب ملك البحرين عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات تاريخية راسخة وتعاون دائم ووثيق ، على كافة المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

‎جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل البحريني، اليوم، بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تهانيه لمملكة البحرين قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية، متمنيا لهم استمرار التقدم والازدهار.



وتطرق الاتصال كذلك إلى الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.