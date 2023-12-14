مشرف القومي للإعاقة تشيد بجهود الدولة في تسهيل التصويت بانتخابات الرئاسة.. فيديو

أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود الدولة في تسهيل عملية التصويت لجميع المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة جدا، وكانت أكثر من الاستحقاقات السابقة".

وأشارت: "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة عملت على تسهيل عملية الوصول للجان دون أي إعاقة".

وأوضحت: "تم تيسير عملية الوصول للجان خاصة لذوي الهمم، من خلال سيارات مجهزة فضلا عن بطاقات برايل، ولغة الإشارة للإعاقات السمعية".