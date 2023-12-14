عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشرف القومي للإعاقة تشيد بجهود الدولة في تسهيل التصويت بانتخابات الرئاسة.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود الدولة في تسهيل عملية التصويت لجميع المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية.

txt

ملك البحرين يشيد بالتنظيم المميز والإقبال الواسع في الانتخابات الرئاسية المصرية

txt

مؤسس "صوتك وطن": حالة الاصطفاف الوطني في الانتخابات الرئاسية بعثت برسالة للخارج

وقالت الدكتورة إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة جدا، وكانت أكثر من الاستحقاقات السابقة".

وأشارت: "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة عملت على تسهيل عملية الوصول للجان دون أي إعاقة".

وأوضحت: "تم تيسير عملية الوصول للجان خاصة لذوي الهمم، من خلال سيارات مجهزة فضلا عن بطاقات برايل، ولغة الإشارة للإعاقات السمعية".

الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

العام القادم| تدريس الإيطالي بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية من أولى إعدادى

ترشيحاتنا

شوقي علام: الأخلاق والسلوك الطيب سلاح الشباب وأسس التقدم

إسرائيل بلا خطة .. مخاوف من تحويل نتنياهو مشاكله الشخصية إلى كابوس إقليمي

الأهلي في المونديال| بيرسي تاو: لدينا طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد

بحضور مبهر لنجوم الفن .. بث مباشر لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

سعر الذهب اليوم الخميس 14 -12-2023

إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها.. قرار عاجل من إيران يخص مواطني السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ