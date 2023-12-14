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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مؤسس "صوتك وطن": حالة الاصطفاف الوطني في الانتخابات الرئاسية بعثت برسالة للخارج

د. عيد عبد الهادي
د. عيد عبد الهادي

قال د.عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة صوتك وطن،  إن جموع الشعب المصري سطروا ملحمة وطنية فريدة من نوعها من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، ونزولهم بقوة وباصطفاف أمام اللجان الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم، مشيرا إلى أن حالة الاصطفاف الوطني الذي سجلها المصريون تبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن المواطن المصري أصبح لديه من الوعي السياسي ما يجعله قادر على استخدام حقه الدستوري على أكمل وجه.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الحرب القائمة في غزة كانت من الأسباب الهامة التي رسمت حالة الاصطفاف الوطني من جموع المصريين في هذه الانتخابات، لا سيما مع حساسية الوضع المصري تجاه القضية الفلسطينية كان لا بد على كل مصر أن يتكاتف من أجل استكمال خطى الدفاع عن الأشقاء في غزة، وتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين سيظلوا على قلب رجل واحد في المواقف العصيبة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بالحدود المصرية تحت أي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن الشعب المصري دائما ما يتصدر الصفوف الأمامية مدافعا ومقاتلا من أجل إستقرار وطنه، بل ودعم الأشقاء في غزة في حربهم الشنيعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أوضحت موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو الجرائم الوحشية والانتهاكات اللإنسانية التي ترتكب كل لحظة ضد الفلسطينين، واصطف الشعب المصري جميعاً وراء هذا الموقف معلنين أمام العالم بأن القرارات السياسية للقيادة مصبوغة بتأييد شعبي كبير.

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الانتخابات الرئاسية أظهرت للعالم مدى حرص المواطن المصري على أداء واجبه وإثبات حضوره ومعرفته الجيدة بمسؤولية مشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري وتحمله الأمانة كاملةً.

مؤسس مبادرة صوتك وطن الشعب المصري الانتخابات الرئاسية الوعي السياسي المواطن المصري

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