عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لـ اتحاد جدة .. الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل المران الختامي للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن : الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء في مرانه الختامي استعدادا لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر: «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق».

وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».

- الأهلي اتحاد جدة الأهلي و اتحاد جدة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

بيان عاجل من أمريكا بشأن هدنة جديدة في غزة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس الفلسطيني: مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل.. فيديو

ليفربول يصعد رغم الهزيمة.. الفرق المتأهلة لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

جهاد حرب: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

بعد أحداث مباراة فيوتشر.. سيراميكا كليوباترا يطلب حكاما دوليين لمبارياته

جولات مهمة .. مصطفى بكري يكشف دور أبو العينين أثناء الانتخابات الرئاسية

8 بحالة خطيرة.. مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 35 جنديا مصابا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

تفاصيل محاولة قـ.ـتل أرملة وائل الإبراشي.. من الجاني وما السبب؟

انكماش وشيخوخة| تأثير صادم للتدخين على صحة الدماغ .. وهذه فائدة الإقلاع

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ