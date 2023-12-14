والدها فاجأ الضيوف.. مهر العروسة يثير الجدل على مواقع التواصل

بعد مفاوضات بين والد العروس ووالد العريس على إجراءات أمور الزواج، اتفق الطرفان على قيمة المهر، واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.



بداية القصة عندما انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر رجلين يتفاوضان على إجراءات وأمور الخطبة.

وعندما انتقل الرجلان إلى تحديد قيمة المهر، طلب والد الفتاة 50 دينارًا فقط، وسط دهشة والد العريس.



وقيمة المهر أحدثت تباينًا وردود الفعل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصرف والد الفتاة واكتفائه بطلب 50 دينارًا كمهر متواضع لابنته.



فريق من مستخدمي مواقع التواصل أشاد باللفتة الإنسانية من والد الفتاة، وحرصه على التخفيف عن والد خطيب ابنته، لكن الفريق الآخر من المستخدمين كان له رأي آخر، حيث استنكر مستخدمون المهر "المتواضع" للفتاة، معتبرين أن ارتفاع قيمة المهر يضمن للعروس حسن معاملة زوجها وأهله.



