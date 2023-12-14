عضو بالشيوخ: الحوار الوطني جمع القوى السياسية في مصر تحت سقف واحد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الطريق إلى صندوق الانتخابات أهم من الصندوق نفسه، بمعنى ان الظروف التي توفرت طيلة الفترة السابقة وبناء عليه تم تحديد الانتخابات الرئاسية ومشاركة المواطنين على مدار 3 أيام، موضحا أن البعض يشكك في إجراءات مصر على الرغم من التاريخ الكبير الذي تمتلكه.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن تاريخ الحياة الحزبية في مصر مشوه، ولم تكن هناك منافسة حقيقية، وبالتالي يجب النظر إلى هذا السياق قبل الحديث عن تحليلات حقيقية في الفترة الراهنة، موضحا أن المصريين نتيجة ظروف معينة يفضلوا النظام الفردي بدلا من الحزبي.

وتابع أن الحياة السياسية في مصر توقفت تقريبا منذ عام 2013 حتى بدء الحوار الوطني، "مفيش منافسة ومفيش أي حاجة، حتى جاء الحوار الوطني".

واستكمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أطلق الحوار الوطني في أبريل 2022 تحدث أنه كان يأمل في إطلاق الحوار قبل ذلك، ولكن كان هناك تحديات وظروف صعبة، وهذا معنى توقفت الحياة السياسية، إلا أن الحوار الوطني جمع كل القوى السياسية في مصر تحت سقف واحد.