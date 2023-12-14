مذكرة تعاون بين جامعتي المصرية اليابانية وبودابست متروبوليتان

استقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) الدكتور عمرو عدلي، السفير أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، ورافقه الدكتور بيتر رادا نائب رئيس جامعة بودابست متروبوليتان للشؤون الدولية.



ووقع الجانبان اليوم /الخميس/ مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة بودابست متروبوليتان في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والبرامج المشتركة في مجال إدارة الأعمال والفنون وتبادل الأنشطة البحثية والدراسية المشتركة، حيث وقع عن الجامعة المصرية اليابانية الدكتور شوجي هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية والدكتور بيتر رادا عن جامعة بودابست متروبوليتان.



واستعرض الدكتور عمرو عدلي استراتيجية الجامعة المصرية اليابانية التي تهدف إلى استثمار الخبرات اليابانية والمصرية العريقة في تأهيل خريجي الجامعة لتلبية الاحتياجات الوطنية لسوق العمل، والسعي للاستفادة القصوى من الفرص العالمية للتوظيف، كما تحدث عن نشأة الجامعة بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفلسفة التعليم بها، ومميزات النموذج الياباني في التعليم.



كما قدم دكتور بيتر رادا، نائب رئيس جامعة بودابست متروبوليتان للشؤون الدولية عرضا تعريفيا عن جامعة بودابست متروبوليتان مستعرضًا البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة التي تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودولياً.