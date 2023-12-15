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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

1650 فتاة تشاركن بـ سباق فورمولا وان.. الاتحاد الدولي للسيارات يعزز دور المرأة في الرياضة

الإتحاد الدولي للسيارات
الإتحاد الدولي للسيارات يعزز دور المرأة في رياضة السيارات‎

أعلنت الفورمولا إي، والاتحاد الدولي للسيارات، اليوم، أن عدد الفتيات المشاركات في برنامج "FIA Girls on Track" ضمن سباقات الفورمولا إي، الموسم المقبل، سيكون أكبر من أي وقت مضى، بالمقارنة مع الدورات السابقة، على أن يشمل ذلك أيضا، الحضور على منصة التتويج بالسباق لأول مرة.

ويمتد البرنامج المخصص للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً ليشمل جميع عطلات الأسبوع الأحد عشر في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في عام 2024، مرتفعاً من 5 مناسبات في المواسم السابقة. 

وستشارك أكثر من 1650 فتاة في سباقات الفورمولا إي في مكسيكو سيتي، والدرعية، وحيدر أباد، وساو باولو، وطوكيو، وميسانو، وموناكو، وبرلين، وشنغهاي، وبورتلاند، ولندن.

ومع وصول هذه الفعالية إلى عامها السادس، فقد أسهمت الفورمولا إي بالتأثير إيجاباً على أكثر من 2500 فتاة ضمن 15 عطلة أسبوع للسباق، مع حضور شخصيات نسائية رائدة من مختلف التخصصات إلى البادوك في حلبات بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي لتقديم ورش عمل ملهمة وتعليمية.

تأتي النساء المشاركات في بطولة "FIA Girls on Track" ضمن كافة المجالات التي تتضمنها بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، ومن ضمن ذلك الفرق والشركاء والجهات الراعية، ويتم تقديم العروض التقديمية حول موضوعات تشمل البث، والصحة والسلامة، والتكنولوجيا، والهندسة، والقيادة، والأدوار الإعلامية مع حصول الفتيات المشاركات على إمكانية الوصول الكامل في الكواليس إلى عمليات يوم السباق.

قالت جوليا بالي، نائب الرئيس للاستدامة في الفورمولا إي: "يسعدنا الارتقاء بمبادرة "FIA Girls on Track" إلى المستوى التالي وتحديد المعايير التي تطور وتحسن عمل المنظمات الرياضية لتعليم الجيل القادم من القيادات النسائية وتطوير مهاراتهن ودمجهن ضمن فرق العمل. وبالنظر حولنا، نرى المزيد من النساء اللاتي استفدن من البرنامج وتقدمن في الصناعة الأمر الذي يؤكد فعالية البرنامج وأهمية استمرارنا في توسيع إمكاناته. نحن، مثل جميع الرياضات الأخرى، يجب أن نصل إلى حدود أبعد وبسرعة أكبر في الدفاع عن المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

كما صرحت ديبورا ماير، رئيسة لجنة النساء في رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات: "يسعدني أن أرى برنامج "FIA Girls on Track" يعود للموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي. تلتزم لجنة النساء في رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات التزامًا راسخًا بزيادة مشاركة المرأة في رياضة السيارات على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وعلى هذا النحو، توفر مبادرة FIA Girls on Track منصة مثالية لتعريف الفتيات والسيدات برياضة السيارات وجميع الفرص الوظيفية العديدة والمتنوعة التي تقدمها".

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