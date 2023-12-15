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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من الصليب الأحمر لمسؤولين إسرائيليين بشأن المحتجزين لدى حماس

الصليب الاحمر والاسرى
الصليب الاحمر والاسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفد من الصليب الأحمر حذر مسؤوليين إسرائيليين من تدهور صحة المحتجزين بغزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل حوالي 20 من أولئك الذين لا يزالون تحتجزهم حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

ويعتقد أن هناك 134 رهينة لا يزالون في غزة - وليس جميعهم على قيد الحياة - من أصل 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر، كما قتل أيضا 1200 شخص.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات العاملة في غزة انتشلت جثث ستة رهائن، بما في ذلك جثة توليدانو، الحامل للجنسية الفرنسية أيضا، كانت قد أسرتهم حماس خلال هجومها الواسع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقبل قليلي، أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد دبابة في معارك غزة

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل ضابط يشغل قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

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تحذير خطير من الصليب الأحمر لمسؤولين إسرائيليين بشأن المحتجزين لدى حماس


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