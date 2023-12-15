بيراميدز يؤجل إعلان تجديد التعاقد مع محمد حمدي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تأجيل نادي بيراميدز الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد حمدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"بيراميدز يؤجل الإعلان عن تجديد التعاقد مع محمد حمدي والتجهيز لتقديمه في برومو قوي".





نجح فريق بلدية المحلة في فرض التعادل الإيجابي على نادي بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتالفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائعوسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عنطريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدماأضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.





وفي بداية الشوط الثاني، وقع خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعةلتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريقماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشربرصيد 10 نقاط من 8 مباريات.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمدسامي - محمد الشيب، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخريلاكاي - فيستون ماييلي"

وضمت مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمدتوفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد حسي، خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – السيدعوض – أحمد مجدي، وخط الوسط: إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا، وخط الهجوم: فيفور أكيم – حسام أشرف- محمد أميسي".