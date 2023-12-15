كاتب صحفي: توطين صناعة الدواء أمن قومي للشعب المصري

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض في جميع المجالات ولم يطرق مجالا إلا وخاض فيه ووضع له خطة للتنفيذ ونفذها منها خطة ما يتعلق بالدواء، فالدولة المصرية كانت تسعي لان يكون لديها مدينة من الدواء وللجلود والأثاث والمجمعات الصناعية.

ونوه الدوي خلال لقائه بالإعلامية هند النعساني، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ان ما حدث في الثلاثة محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز فقد تم عدد من المهندسين المصريين لنقل الخبرة، وتم ايضا توطين الصناعة في الهيئة العربية للتصنيع.

صناعة الدواء هي أمن قومي للشعب المصري



نوه الكاتب الصحفي إلى ما يتعلق بصناعة الدواء فهي أمن قومي للشعب المصري، فقد عانت مصر سنوات طويلة من ازمات نقص الدواء لما كانت تفتقر للرؤية والمال والإرادة ولكن بفضل الرئيس السيسي والدولة المصرية قامت بأنشاء المشروعات القومية العملاقة، لافتا الى ان الدولة المصرية عملت على توفير العلاج والتعليم والصحة للمواطن المصري.