عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إنجازات وزارة التجارة .. 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه

أحد المجمعات الصناعية
أحد المجمعات الصناعية بالصعيد

أولت وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر هذه المنظومة على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات. 


• حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية– بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة
• قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، تتضمن: 


المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية 


تتراوح مساحات الوحدات بين 390، 700، 800، 960 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 296 وحدة، حيث تتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.



المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) 
تتراوح مساحات الوحدات بين 420، 800، 1080 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة 


تتراوح مساحات الوحدات بين 680 و1360 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 87 وحدة، وتتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج.

المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة 


المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية 


تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و 200 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية



مجمع  مرغم 2 بالإسكندرية

 
تبلغ مساحة الوحدة144 متر مربع بإجمالي عدد 264 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

مجمع  مرغم 2 بالإسكندرية



 مجمع الغردقة بالبحر الأحمر 


تبلغ مساحة الوحدة 336 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والمنسوجات. 

 مجمع الغردقة بالبحر الأحمر 



المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا 


تتراوح مساحات الوحدات بين 432 و792 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 68 وحدة ويستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا 




المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف


تتراوح مساحات الوحدات بين 432، 540، 648 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية والغزل والنسيج.

المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف



المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر

 
تتراوح مساحات الوحدات بين 384، 432 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء.
 

المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر


المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى 

المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى


تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المنسوجات الكيماوية، الهندسية، ومواد البناء. 

المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج

المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج


تتراوح مساحات الوحدات بين 612 و648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

المجمع الصناعي بهو


تتراوح مساحات الوحدات بين 216، 432، 540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 420 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج.



المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط


تتراوح مساحات الوحدات بين 450 و540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 272 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية.

المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط


 

المجمع الصناعي بحوش عيسى


يبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات 864 وحدة، تستهدف الصناعات النسيجية والمفروشات.



المجمع الصناعي المعدني بالفيوم


تبلغ مساحة الوحدة 648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 116 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
 

المجمع الصناعي المعدني بالفيوم


المجمع الخرساني بالفيوم


تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 576 وحدة، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والتعبئة والتغليف والفرز (مواد غذائية جافة ونباتات عطرية).

مجمع الجنينة والشباك


تتراوح مساحات الوحدات بين 90 و180 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 308 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة والتعدينية ومواد البناء.

 

وزير التجارة والصناعة انجازات وزارة التجارة والصناعة المجمعات الصناعية المهندس احمد سمير وزير الصناعه انجازات الدوله في ملف الصناعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب حماس وروسيا .. أمريكا تحذر تركيا

مستوطن إسرائيلي مسلح بسـ.كين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

مدبولي: نعمل على تقوية العلاقات مع البريكس.. 55 مشروعا بين مصر ودول التجمع

وسط حشد ضخم بغزة.. شاهد لحظة تسليم حماس الرهينتين الإسرائيليتين للصليب الأحمر

البنك المركزي يوافق على طلب الإمارات تجديد استحقاق وديعة بمليار دولار

مصلحة السجون الإسرائيلية: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ