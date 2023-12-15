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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

565 معدة للطوارئ..

متحدث الري: الوزارة جاهزة بالمعدات للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة

وزارة الري تستعد
وزارة الري تستعد بالمعدات فى حال الطوارئ

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز المعدات للتعامل مع كافة أشكال الطواري فقد قامت وزارة الري بدور بارز في التعامل الفوري مع ازمات الأمطار الغزيرو والسيول من خلال العديد من المعدات التى تميز الوزارة لامتلاكها.

وأردف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، بوجود الكثير من المعدات ومنها ٥٦٥ معدة متنوعة تمتلها الوزراة ومنتشرة في جميع المحافظات ويتم استخدامهم في اعمال التشغيل الذاتي الخاصة بالوزارة.

الوزارة على أستعداد لتقديم المعدات اللأزمة لأى جهة من الدولة فى حالات الطوارئ

واكد متحدث الرى، أن الوزارة على اتم استعداد أن تقدم هذه المعدات لاى جهة من جهات الدولة أو المحافظات في حالات الطواري والأزمات والاحتياج لاستخدام ايا من هذه المعدات كالمواقف التي تستلزم وجود معدات كبيرة كالحفارات والشفكات والجرارات وغيرها والتي تمتلها الوزارة بالفعل.

وتم مناقشة موقف هذه المعدات والحالة الفنية لهل من قبل وزير الري ومدي احتياج هذه المعدات لاعمال الصيانة والتجديد والإجراءات المطلوبة لتوفير التمويلات اللازمة لصيانة هذه المعدات، لضمان امان وتجهيز المعدات بأستمرار وقادرة على التعامل في اي من المواقف الصعبة.

كافة أشكال الطواري وزارة الرى وزير الري ٥٦٥ معدة متنوعة

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