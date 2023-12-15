معهد الإنتاج الحيواني يكشف حقيقة إعدام سلالات من الدواجن بسبب الأعلاف

قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن الخبر الذي يتم تداوله بعدم سلالات من الدواجن لعدم توافر أعلاف لها عار تماما من الصحة، وتم تداوله بدون أي مصدر رسمي، وليس له أي حقيقة على الإطلاق، إذ أن المركز دوره الأساسي الحفاظ على السلالات المحلية من الدواجن، ولا يمكن إعدام أو ذبح الدواجن لأنها ثروة قومية.

حديث عن الثروة الداجنة

أضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه يتم العمل على استنباط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال العمل على إعدامها أو التخلص منها، موضحا أن السلالات المحلية بها أكثر من ميزة منها قدرتها على تحمل التغيرات المناخية، كما أن لديها مقاومة للأمراض الوبائية، وتتحمل المعيشة في ظروف رعاية منخفضة مثل الأرياف على سبيل المثال، وإنتاجها من البيض واللحم متوسط تناسب المربي الصغير.

تابع: أن المعهد لا يمكن أن يعدم ثروة قومية له، مؤكدا أن أزمة الأعلاف كانت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة انتهت بشكل كامل، والدولة أتاحت موارد دولارية لاستيراد الأعلاف وأصبح متوفر بكافة مكوناته المختلفة، وثبات سعر الدواجن في السوق سببه هو توفر الأعلاف بقوة.

وواصل: أن مصر تنتج 1.4 مليار طائر سنويا ويوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بالفعل، ويوجد تصدير لبعض الدواجن المحلية وتُباع بالدولار ولكن بشكل ليس كبير.