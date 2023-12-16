سليم سحاب يكشف تفاصيل خاصة عن حبه لمصر ونشأته

حل الموسيقار سليم سحاب، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الجمعة، على قناة "ON"، والذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي، وروي حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها في أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني الأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.

ويحكى سليم سحاب كواليس مجيئه إلى مصر نهايات الثمانينيات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني قبل أن يستقر بالقاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، ويتحدث عن أبرز نجوم الغناء الذين خرجوا تحت قيادته في كورال الأطفال، من بينهم شيرين عبدالوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبدالحكيم وأحمد سعد.

كما يعتبر سحاب خلال اللقاء أن مشاركته في قيادة أوركسترا أوبريت القدس ستكون وسامًا على صدره ومصدرًا للفخر يعتز به.

وخلال اللقاء قال الموسيقار سليم سحاب، إنه يشعر بأنه مصري منذ عمره كان 10 سنوات، قائلا:"حبينا مصر من أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم.. والعربي اللى مفيش جوه منه حتى مصري ميبقاش عربي.. وأنا مواليد "يافا" فى فلسطين عام 1941 وعشت فى فلسطين قبل عام 48 ووالدي كان يعمل رئيس قسم الحسابات فى إحدى الشركات وقبل 48 كانت الحدود مفتوحة بين مصر وفلسطين ونص سكان لبنان كانوا يعملوا فى فلسطين ووالدى كان يحب "يافا".. وظلت لهجة والدي فلسطينية حتى الوفاة.