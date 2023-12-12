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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى عادل يكشف أسرار الرجل الرمادي مع منى الشاذلي

هانى عادل
هانى عادل

يحل النجم هاني عادل ضيفًا على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، يكشف عادل أسرار عن آخر مشروعاته "الرجل الرمادي" والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة.

كما يكشف عادل حقيقة انفصال أعضاء فرقة وسط البلد وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

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ويتحدث هاني عادل عن مشاركته فى فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا، كما يتطرق إلى آخر مشروعاته الفنية.

وكشف الفنان هانى عادل عن تفاصيل تحضيره للجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا"، والمقرر عرضه على منصة نيتفليكس.

وقال هانى عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد : " بصور الجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا" ، عايز أقول للناس اللى هاجمت شخصية هشام ، إنه تعرض للموت".

وأضاف هانى عادل، فى تصريحاته لعدسة صدى البلد :" البنى أدم بعد الأزمات وخصوصا تعرضه للموت بيغير حياته حتى لو أفكاره غلط وده اللى حصل لهشام".

يشارك الفنان هاني عادل، في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين  جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

هانى عادل 

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

هانى عادل
هانى عادل
هانى عادل
هانى عادل
هانى عادل
هانى عادل
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