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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| فكر في قراراتك

برج الحوت
برج الحوت

 يتميز مواليد برج الحوت بانهم شخصيات حالمة تمتلك قدر كبير من الرومانسية ولديهم حدس عالى وذكاء مهنى وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (19 فبراير – 20 مارس)

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023


اتخذ قرارات ذكية اليوم.. عليك إصلاح المشاكل في الحياة العاطفية وتجنب الصراعات والتركيز على العمل في المكتب والرخاء موجود في الحياة اليوم.

المشكلات المتعلقة بالحب بموقف ناضج الأداء المهني سيكون جيدًا اليوم أنت محظوظ من حيث الصحة والثروة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

 

كن حذرًا أثناء مناقشة الماضي لأن حبيبك قد يسيء فهم الأمور وتعامل دائمًا مع القضايا بدبلوماسية ولا تدخل في جدالات اليوم وسوف تحصل على دعم والديك في علاقة حب، كما أن العشاء الرومانسي هو وسيلة جيدة لمناقشة المستقبل واتخاذ القرار الصحيح و قد تحمل بعض الإناث، ويحتاج مواليد برج الحوت غير المتزوجين إلى توخي الحذر أثناء قضاء الوقت مع عشيقهم.

توقعات برج الحوت مهنيا

كن مخلصًا في عملك وهذا سيجذب انتباه رؤسائك ويحتاج أولئك الذين انضموا مؤخرًا إلى أحد المكاتب إلى العمل بجد ويجب عليهم إظهار الرغبة في قبول المسؤوليات الجديدة وقد تتطلب منك بعض المهام البقاء لفترة طويلة.

لا تدخل في جدال مع كبار السن و سيقوم بعض المحترفين أيضًا بتبديل الوظيفة اليوم لأسباب وجيهة وسيكون رجال الأعمال سعداء بتوقيع صفقات تجارية جديدة اليوم ويمكنك التفكير في التوسع إلى مناطق جديدة.

توقعات برج الحوت ماليا

ماليا أنت مزدهر اليوم وهذا سيضمن لك اتخاذ قرارات استثمارية ذكية وفكر في الذهب والعقارات كخيارات استثمارية ذكية و سيكون بعض مواليد برج الحوت أكثر حرصًا على تجربة الثروة في سوق الأوراق المالية ويمكنك  تجربة اليانصيب عبر الإنترنت اليوم وسيتم تسوية جميع المستحقات المعلقة ويمكنك أيضًا سداد القرض دون صعوبة كبيرة.
سيجد رجال الأعمال أموالاً إضافية دون صعوبة كبيرة، وسيشهد أولئك الذين يتعاملون مع الجلود والملابس والأدوية والمواد الغذائية عوائد جيدة في الجزء الثاني من اليوم.

توقعات برج الحوت صحيا

على الرغم من أنك بصحة جيدة، لا تتردد في زيارة الطبيب عندما تشعر بعدم الارتياح و احمي عينيك أثناء السفر لأن الغبار قد يسبب العدوى.
تجنب تناول الأطعمة الخارجية لأن ذلك قد يزعج المعدة ويجب على مرضى السكري أن يكونوا حذرين للغاية بشأن نظامهم الغذائي و من الجيد أيضًا تخطي الكحول والتبغ اليوم.

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