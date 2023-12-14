فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

تعد كبدة الدجاج من أشهر الأكلات الشعبية الشائعة في مصر والعديد من الدول الأخرى.. فما هي فوائدها الصحية؟

نرصد لكم أهم فوائد كبدة الدجاج، وفقا لما جاء في موقع WebMD

كبدة الدجاج هي عضو غني بالمغذيات، وتوفر العديد من الفوائد الصحية فهي مصدر جيد للبروتين، والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين A، والحديد، والنحاس، وحمض الفوليك، وفيتامينات B.

فوائد كبدة الدجاج

صحة الدم

كبدة الدجاج غنية بالحديد، وهو معدن أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء و يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري لصحة الدماغ والعضلات والأعضاء الأخرى ويمكن أن يساعد تناول كبدة الدجاج بانتظام في الوقاية من فقر الدم، وهو حالة تتميز بانخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم.

صحة الرؤية

كبدة الدجاج هي مصدر جيد لفيتامين A، وهو فيتامين مهم لصحة الرؤية و يساعد فيتامين A في الحفاظ على صحة شبكية العين، وهي الجزء الحساس للضوء من العين و اللهيمكن أن يؤدي نقص فيتامين A إلى ضعف الرؤية الليلية، ومشاكل أخرى في الرؤية.

صحة الجهاز المناعي

كبدة الدجاج هي مصدر جيد للفيتامينات B، والتي تلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز المناعي وتساعد فيتامينات B في إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تحمي الجسم من العدوى ويمكن أن يساعد تناول كبدة الدجاج بانتظام في تعزيز صحة الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.

قوة المناعة

صحة القلب

كبدة الدجاج هي مصدر جيد لفيتامين B12، والذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب و يساعد فيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تساعد في نقل الأكسجين إلى القلب ويمكن أن يساعد تناول كبدة الدجاج بانتظام في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الحمل

كبدة الدجاج هي مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو فيتامين مهم للنساء الحوامل ويساعد حمض الفوليك في منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي في الجنين، مثل السنسنة المشقوقة. يمكن أن يساعد تناول كبدة الدجاج بانتظام في ضمان حصول المرأة الحامل على ما يكفي من حمض الفوليك.

كيفية تحضير كبدة الدجاج

كبدة الدجاج يمكن أن تُطهى بطرق مختلفة، مثل القلي أو الشوي أو السلق ويمكن إضافتها إلى الحساء أو الصلصات أو الفطائر.

نصائح لتناول كبدة الدجاج بأمان

كبدة الدجاج هي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، ولكنها قد تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الكوليسترول، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم تناول كبدة الدجاج باعتدال.

توصيات تناول كبدة الدجاج

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتناول 3 أونصات من كبدة الدجاج أسبوعيًا، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم، فقد ترغب في الحد من تناولك إلى 1 أونصة أسبوعيًا.