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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: إشادة البعثات الدولية بنزاهة الانتخابات الرئاسية تأكيد على وعي الشعب المصري

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت صحيفة "الجمهورية"، أن إشادة البعثات الدولية والإقليمية بنزاهة وشفافية الأجواء التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والمشاركة الواسعة لكل أطياف الشعب المصري في عمليات التصويت والنظام المشهود في كل اللجان، يأتي تأكيدا على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي 2024.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (شهادة دولية) - أن في هذا الإطار جاءت تأكيدات البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا بأن الانتخابات الرئاسية جرت في بيئة ديمقراطية سليمة، وتحت إشراف قضائي ومشاركة واسعة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في سهولة ويسر ونظام كبير.


وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته جاءت شهادة بعثة الجامعة العربية ووكالات الأنباء والمراقبين الدوليين بأن الانتخابات الرئاسية كانت نموذجية من كافة جوانب التنظيم والإشراف القضائي الكامل، ولم يرصد أي مراقب أي شكوى مؤثرة في العملية الانتخابية التي جرت في بيئة سليمة وجو ديمقراطي.


وأوضحت الصحيفة، أن إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية أكد وعي الشعب بأهمية المشاركة في صياغة ورسم ملامح مستقبل البلاد، واختيار من يقود ويستكمل مسيرة الإنجازات والبناء التي تحققت خلال الفترة الماضية.

الجمهورية الانتخابات الرئاسية والكوميسا الجامعة العربية المصريين

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