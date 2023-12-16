عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة القاهرة تهتم بالأنشطة الطلابية للشباب .. دار العلوم تنظم معرضا للملابس ..ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت: جامعة القاهرة أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية 
ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية للطلاب والخريجين والعاملين

 

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة القاهرة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب و اعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إقامة معرض ملابس للطلاب.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، علنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة، عن إقامة معرض ملابس للطلاب في كلية دار العلوم، وذلك غدا الأحد 17 ديسمبر 2023 يستمر لمدة 3 أيام .

وفى نفس السياق ، ، شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه  على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

جدير بالذكر أن معرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله.

كما نظمت جامعة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع وتحرص على تنظيم ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مشيرًا إلى توجيه الدكتور محمد الخشت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة لتعليم الطلاب وتدريبهم للقيام بالتسويق الالكتروني عبر منصة أيادي مصر.

الأنشطة الطلابية 

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس  جامعة القاهرة ، عن خطة الجامعة لـ الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت: نحرص بجامعة القاهرة على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وهو ما يعكس تنفيذ الجامعة لمشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.


أوضح “ الخشت ” ، أن  جامعة القاهرة  قد أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، ووجهنا الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تُتيح لهم تنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وإطلاق المسابقات والندوات وورش العمل التدريبية والمبادرات الشبابية، وتنظيم الزيارات الميدانية والرحلات والمعسكرات، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل الموسم الثقافي والفني سواء على مستوى الجامعة أو الكليات والذي يتضمن استضافة رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين، وتكوين أول أوركسترا لجامعة القاهرة، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي.
 

إدارة رعاية شباب الأسر الطلابية كلية دار العلوم جامعة القاهرة معرض ملابس للطلاب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

انتظام الدراسة العملية بالمعامل لطلاب جامعة القاهرة الدولية

آداب القاهرة: دورة كتابة البحث لطلاب الدراسات العليا تنتهى21 ديسمبر

آداب القاهرة تكشف موعد عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة

غدا.. دار علوم القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب ولمدة 3 أيام

بابل شيت.. حقوق القاهرة تعلن نظام امتحانات طلاب الفرقتين الثانية والثالثة

الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد

آداب القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول .. 25 ديسمبر

حقوق القاهرة تعلن نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية | تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني: الموجة الأخيرة من الهجمات بالبحر الحمر تهدد التجارة الدولية

ممتنون لدعمه الثابت لسيادة أوكرانيا.. «زيلينسكي» ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة

القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد

تخطت فكرة المبادرة.. خبير يستعرض أبرز نتائج "حياة كريمة" على المستوى الاقتصادي

الهسبان والأمريكان اللاتينيون يدعمون ترامب ويرفعون الكارت الاحمر لـ بايدن.. تقرير

حبس خمس سنوات .. عقوبة رادعة للتنمر على هذه الفئات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ