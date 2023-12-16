جامعة القاهرة تهتم بالأنشطة الطلابية للشباب .. دار العلوم تنظم معرضا للملابس ..ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية

الخشت: جامعة القاهرة أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية

ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية للطلاب والخريجين والعاملين

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة القاهرة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب و اعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إقامة معرض ملابس للطلاب.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، علنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة، عن إقامة معرض ملابس للطلاب في كلية دار العلوم، وذلك غدا الأحد 17 ديسمبر 2023 يستمر لمدة 3 أيام .

وفى نفس السياق ، ، شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

جدير بالذكر أن معرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله.

كما نظمت جامعة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع وتحرص على تنظيم ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مشيرًا إلى توجيه الدكتور محمد الخشت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة لتعليم الطلاب وتدريبهم للقيام بالتسويق الالكتروني عبر منصة أيادي مصر.

الأنشطة الطلابية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن خطة الجامعة لـ الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت: نحرص بجامعة القاهرة على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وهو ما يعكس تنفيذ الجامعة لمشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.



أوضح “ الخشت ” ، أن جامعة القاهرة قد أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، ووجهنا الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تُتيح لهم تنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وإطلاق المسابقات والندوات وورش العمل التدريبية والمبادرات الشبابية، وتنظيم الزيارات الميدانية والرحلات والمعسكرات، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل الموسم الثقافي والفني سواء على مستوى الجامعة أو الكليات والذي يتضمن استضافة رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين، وتكوين أول أوركسترا لجامعة القاهرة، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي.

