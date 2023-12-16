عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية وتستضيف شعراء ونقاد |غدآ

اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة العربية

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك غدا الأحد 17 ديسمبر 2023 الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية .

تقام الإحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإعداد وتنسيق كل من الدكتور منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية ، الدكتور هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم .

وأكدت الدكتور حنان كامل عميد الكلية على حرص الكلية على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للغة العربية نظرا لأنها اللغة الأم للشعوب العربية ، ولريادة الكلية في التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة والارتقاء بمستوى الدارسين والباحثين ، ويعد خريجو قسم اللغة العريية من أمهر خريجي أقسام اللغة العربية على مستوى جامعات مصر ويشرف القسم بأنه يضم جهابزة الأدب والعلم واللغة الذين يمثلون الكلية والجامعة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

يقدم الاحتفالية الإذاعي الكبير السيد حسن ، وتستضيف الاحتفالية زخم من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، ويتضمن برنامج الاحتفالية عدد من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم ، الإنشاد الديني ، شهادات في حب اللغة العربية ، ويستضيف الحفل الفنانين:  أحمد سلامة، سميرة عبد العزيز ، طارق الدسوقي ، محمود الحديني ، المخرج السنيمائي الكبير د . أحمد فؤاد درويش ، المخرج أحمد عاطف درة ، المخرج الإذاعي والروائي رضا سليمان ، السيناريست إبراهيم محمد علي .

ثم تأتى "فقرة بوح الفصحى " وهي فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من : أحمد سويلم ، إيهاب البشبيشي ، جمال الشاعر ، جمال القصاص ، السيد حسن ، عبد العزيز جويدة ومحمد الشحات .

أما عن " الرواية وسحر اللغة " فيتحدث كل من : أحمد عبده ، سيد الوكيل، صلاح معاطي ، محسن الغمرى و محمد عبد الحافظ ناصف. 

ويتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي ، المطربة غادة العبسي .

ثم تأتى التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة .
ويتم عرض فيلم " حكاية الضاد " من إعداد طلاب القسم .

وأخيرا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان : " بوح الفصحى والموسيقى " مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام ، أحمد جاد ، أحمد الجعفرى ، أحمد حافظ ، أحمد سراج ، أحمد عبد القادر ، أحمد المريخي ، أسامة جاد ، آيات عبد المنعم ، جابر بسيوني ، محمد أبو العزم ، محمد أبوالليف ، محمد ربيع حماد ، محمد عرب صالح ، محمد عزيز ، محمد غازي النجار، د مرسي عواد ، محمود سلام أيو مالك و ياسر خليل.

كما يتم تكريم اسم الدكتور والناقد الأدبي الراحل الدكتور صلاح فضل الذى أثرى المكتبة العربية الأدبية و الفكرية ومكتبة الكلية بعشرات الكتب والأبحاث .

كلية الآداب بجامعة عين شمس جامعة عين شمس للغة العربية اليوم العالمي للغة العربية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

المبادرة الوطنية الفلسطينية: لا يوجد سياسي في إسرائيل يقبل بحل الدولتين

الأهلي في المونديال|كوكا: الفوز على اتحاد جدة مجرد بداية.. وهدفنا لقب المونديال

اقتصاد عمان| توقيع مذكرة تفاهم مع الهند

رقم خيالي.. وصول عرض رسمي للزمالك من الشباب السعودي لضم زيزو

الكشف عن محادثات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة .. آراء الفقهاء في المسألة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ