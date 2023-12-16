أخبار التوك شو: سقوط جسم طائر قبالة سواحل دهب.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



شبورة وارتفاع بدرجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





لماذا فشلت إسرائيل في اختراق الشجاعية بريا بشكل كامل؟|اللواء نصر سالم يجيب

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثبت فشله بالكامل في تحقيق أهدافه العسكرية، فهو فقط يجيد الضرب عن بُعد وضرب المدنيين العزل، مؤكدًا أنه غير قادر على مواجهة المقاتلين وهذا ما حدث بالفعل في الشجاعية وجباليا وغزة وخان يونس، معقبًا: “في أي مواجهة مع المقاومة هما اللي بيخسروا دايمًا”.



تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

السلطات الإيرانية تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن السلطات الإيرانية أعلنت عن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي.



محلل سياسي يرد على تصريحات متحدث البنتاجون بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل|فيديو

قال رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تناقضات في السياسة الأمريكية عندما تحدث مستشار الأمن القومي، وقال إنه لا يوجد جدول لإنهاء الحرب، فتلك إشارة إلى أن الحرب مستمرة، موضحا أنالفيتو الامريكي متكرر داخل مجلس الأمن.



عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أوضح شهود عيان للقاهرة الإخبارية سقوط جسم طائر على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.



القاهرة الإخبارية : الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسم طائر بمدينة دهب

أكدت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسم طائر بمدينة دهب.



التلفزيون الكويتي يقطع الإرسال ويعلن عن بيان من الديوان الأميري بعد قليل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قطع التلفزيون الكويتي الإرسال ويبث آيات من القرآن الكريم.



إعلان الحداد 3 أيام.. مصر تنعى أمير الكويت

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عن، حيث نعى الرئيس السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



طقس الـ48 ساعة المقبلة| الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وأمطار بهذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، موضحة تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.