عشبة غير متوقعة تستخدم للكحة تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

تعد أوراق الجوافة من أكثر الأعشاب المعروفة في قدرتها على مكافحة الكحة ونزلات البرد ولكن هل تعلم أن لها فوائد صحية أخرى عديدة.

ومن المزايا القوية التي تمتلكها أوراق الجوافة ولا يعلمها الكثير من الناس هي قدرتها على علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

ونعرض في هذا التقرير أهم فوائد أوراق الجوافة فى تعزيز الجهاز الهضمي ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا.

يذكر أن أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للميكروبات تقتل الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها في الجهاز الهضمي و يمكن أن تساعد أوراق الجوافة في تحسين حركات الأمعاء

وسوف تتفاجأ عندما تعرف أن أوراق الجوافة يمكن أن تساعدك في تحسين حالات مثل الإمساك والحموضة و ليس هذا فحسب، بل إن شاي أوراق الجوافة يعمل كمزيل للسموم للتخلص من الغازات المحتبسة في المعدة.