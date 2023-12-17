بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من جلسة تصوير زفافها.

وأطلت اسماء أبو اليزيد، مرتديه فستان زفاف بسيط وأنيق باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت اسماء أبو اليزيد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت اسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت تاج بسيط من الورود على رأسها لإكمال ظهورها .

وإليكم صور اسماء أبو اليزيد