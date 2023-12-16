عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الفرق بين أعراض الأزمة القلبية عند النساء والرجال

الأزمة القلبية
الأزمة القلبية

 تعد الأزمة القلبية من أشهر أسباب الوفاة على مستوى العالم لذا من المهم معرفة الأعراض المبكرة التي تساعد في اكتشافها وعلاجها بسرعة.

ووفقا لما جاء في موقع unitypoint هناك اختلاف بين أعراض الأزمة القلبية عند الرجال والنساء دائمًا من نفس أعراض الأزمة القلبية.

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

يعاني أغلب الرجال من أعراض الأزمة القلبية التالية:

ألم متوسط ​​إلى شديد في الصدر.
دوخة.
ضيق في التنفس.
غثيان.
ألم مشع في الذراعين والصدر.
قد تعاني المرأة من أعراض الأزمة القلبية المختلفة، بما في ذلك:

بعض النساء لا يعانين من ألم في الصدر، وبدلاً من ذلك يشعرن بألم في الظهر والذراع والرقبة والكتف .أو الحلق.
غثيان.
تعب.
ضيق في التنفس.
القيء.
في أغلب الأحيان، تبدأ أعراض النوبة القلبية ببطء وتحدث لساعات أو أيام أو حتى أسابيع قبل حدوث الأزمة القلبية الفعلية ومن المهم طلب الرعاية الطبية بمجرد ملاحظة أعراض الأزمة القلبية وكلما تم علاجه بشكل أسرع، كانت النتيجة التي يمكنك توقعها أفضل.

 النساء أكثر عرضة للوفاة بالأزمة القلبية من الرجال فقد وجدت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 20% بعد الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالرجال وغالبًا بسبب تجاهل التحذيرات المبكرة.

الازمة القلبية اعراض الازمة القلبية أسباب الوفاة ضيق فى التنفس قصور القلب نوبة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

تفتح النفس .. طريقة عمل كفتة القرنبيط

عشبة غير متوقعة تستخدم للكحة تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

ستلتقي حبيبك السابق| حظ برج العقرب اليوم السبت 16 ديسمبر

برج الثور وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| بشرى لمشاكل العمل

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

برج الميزان وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| حل مشاكل الحب والشغل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء

تعرف علي أهم المشروعات الاقتصادية بالصعيد .. انفوجراف

لمصلحة الأهلي| رسالة خاصة من الخطيب لـ إمام عاشور لقاء فلومينينسي البرازيلي

بعد إصابته| الزمالك يعلن موقف زيزو من السفر مع الفريق إلى أنجولا

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

نشأت الديهي: الدعم الأمريكي اللا محدود لإسرائيل سيُسقط بايدن في الانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ