طلاب ومعلمون مميزون.. نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

شهد عام 2023 تكريم عدد من النماذج المشرفة والناجحة من جانب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

تكريم التلميذ الحاصل على المركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدولية

حيث كرم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، التلميذ عمر زكي بالصف الثاني الابتدائي والذي حصل على المركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدولية.

فاز التلميذ عمر زكي في مسابقة الحساب الذهني الدولية، على 325 طفلا من 32 دولة على مستوى العالم.

وأقيمت مسابقة الحساب الذهني الدولية في تايوان، وكانت عبارة عن اربع امتحانات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمة في وقت محدد وقليل.

التلميذ عمر زكي يتميز بقدرته الفائقة على إجراء العمليات الحسابية في أقصر وقت وبدون آلة حاسبة.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رعاية عمر في جميع الخطوات القادمة لتنمية موهبته تنفيذا لسياسة الاهتمام برعاية الموهوبين والمتميزين بأمر الرئيس.

الفائزون في مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

كما كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعلمين الفائزين في المرحلة الأولى من مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بحضور الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة.

وتضمن تكريم المعلمين الفائزين كل من “الأستاذ ربيع عبدالوهاب ربيع، والأستاذ أحمد محمد مبروك، والأستاذة خديجة جمعة عبد المعطي محمد”.

وهنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين الفائزين، قائلاً إن المعلم هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه، ولا يختلف اثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس يعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية والتخطيط الجيد للدروس تجعل منه معلمًا ناجحًا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على العلاقة الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، والتعاون في عدة مجالات، من بينها التعليم قبل الجامعي، مشيدًا بمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في نشر ثقافة التميز محليًا وَدَوْلِيًّا، ودورها في دعم وتشجيع الإبداع والابتكار في التعليم ومساهمتها في استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة.

وقال الدكتور حمد الدرمكى، أمين عام الجائزة، إن الجائزة تأتي في إطار إيمان القيادة الرشيدة بالدور المحوري للمعلم والدورة الحالية تشهد مشاركة عدد كبير من الدول، مشيرًا إلى أن قيمة ومكانة الجائزة معرفيًا، انعكس إيجابيًا بزيادة أعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، إلى جانب تحقيق مكسب إضافي، وهو مشاركة دول عربية أخرى.

وأهدى الدكتور رضا حجازي درع الوزارة للأمين العام للجائزة، كما أهدى الدكتور حمد الدرمكي درع الجائزة للوزير.

تكريم أوائل الدبلومات الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والسياحة

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي ٢٠٢٢ ، و ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية للمعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح "Edu Tech Egypt 2023"

وزير التعليم يكرم أسرع عداءة «داون» في مصر

وفى إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون…. مبدعون"، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "دوان" فى مصر.

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بلقاء الطالبة فاطمة الزهراء التى تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و 800 متر بجدارة متخطية عدد ٧٩ دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.

وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين على المستوى القومي والعالمي في مسابقة ISEF

وكرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين على المستوى القومي والعالمي في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة 2023، والتي تُعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية.

وتعتمد المسابقة على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في أحد المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي، ويتم تأهيل الفائزين فيها للاشتراك في المسابقة الدولية التي يشارك فيها أكثر من 80 دولة حول العالم.

وزير التعليم يكرم الطالبين الحاصلين على المركز الثالث عالميا بمسابقة "ucmas" الدولية

وكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبان يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنأ الوزير الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم، ومواصلة تفوقهم، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والإبداع.

ووجه الوزير، بإعفاء الطالبان من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، وكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة علي مستوى العالم في دولة ماليزيا.

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

كما استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، لتكريمه لنبوغه العلمى، والتحاقه للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال استقباله الطالب، أن الدولة حريصة على رعاية النابغين ودعم الطلاب المتفوقين علمياً في مختلف المجالات، وتحفيز ذوي المهارات والقدرات الخاصة؛ وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في هذه المواهب الفريدة يمثل خير استثمار في رأس المال البشري.

وهنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب بهذا التفوق والنبوغ العلمي.

كما أشاد وزيرالتعليم بأسرته التي حرصت على تقديم كل ما لديها لحث الطالب يحيي على تحقيق هذه الدرجة من التفوق والنبوغ، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استكمال كافة الإجراءات الإدارية لإلحاقه بكلية العلوم.

ووجه حجازى، الطالب يحيى باستكمال مسيرته العلمية على نفس المنهاج والتفوق، متمنيا له المزيد من التقدم والنجاح وأن يرفع شأن وطنه عاليا، كما أهداه درع الوزارة تشجيعا له لمواصلة تفوقه ونبوغه العلمي.

تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية الدينية الكبرى

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي كلمته، قال الدكتور رضا حجازي إن أجهزة الدولةِ المصريةِ جميعُها تسعى إلى تحقيقِ التنميةِ الشاملةِ المستدامة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 ، وأهم أهدافها هى بناء شخصية الإنسان المصري المتكاملة، وإطلاق إمكانياته إلى أقصى مدى، مشيرًا إلى أن بناء الوطن يبدأ من تشكيل وعي المواطن، ومن تنشئته الصحيحةَ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليمِ لا تألو جهدا في بناء وعي الجيل الجديد، وتنشئة أفراده التنشئة الصالحة، ليخرج كل منهم إلى الحياة العملية، مؤمنًا باللهِ عزَّ وجَلَّ، مُدركًا أنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتَعَالَى قَد أَمَرَنا بالعلم، وأنّ الإيمان والعلم هما المعياران اللذان ترتفع بهما درجة الإنسان.

تكريم أوائل مدارس النيل المصرية الدولية للمرحلة الثانوية

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الأوائل بمدارس النيل المصرية الدولية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، حيث قدم الوزير للطلاب الأوائل شهادة تقدير، تحفيزا لهم على مواصلة التفوق العلمى، وأن يكونوا قدوة لزملائهم فى المراحل التعليمية المختلفة.



نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023

نماذج مشرفة كرمها وزير التعليم خلال عام 2023