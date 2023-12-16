انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان بتونس| فيديو وصور

شهدت المدينة العتيقة بالقيروان في وسط تونس، حادث انهيار جزء من سور المدينة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس معز تريعة، إن السور كان بصدد الترميم، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

ولفت إلى أنه تم توجيه سيارات الإسعاف وشاحنة إنقاذ إلى مكان الحادث، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية تقوم بعمليات البحث والتأكد من وجود ضحايا آخرين من عدمه خاصة أن شاهد عيان أفاد بوجود تلميذين في المكان تزامنا مع سقوط الجدار.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية إلى أنه تم إغلاق الطريق المحاذية للسور لتأمين سلامة المارة.