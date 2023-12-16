السيد البدوي: من تلوثت أيديهم بالدماء ليسوا شركاء في الوطن

أكد السياسي البارز السيد البدوي، ضرورة إعادة التواصل مع كل شركاء ثورة 30 يونيو والتواصل مع كل من لم تلوث أيديهم بالدماء.

وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من تلوثت أيديهم بالدم ليسوا شركاء وطن، ومن حرض على القتل والإرهاب ليسوا شركاء وطن ".

وأضاف السيد البدوي: "الشعب المصري خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو من أجل رفض الإخوان".

وتابع السيد البدوي :" السيسي مكنش عايز يترشح للانتخابات الرئاسية إبان ثورة 30 يونيو ".

واكمل السيد البدوي :" ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات بعد ثورة 30 يونيو كان فرض عين؛ لأن الدولة المصرية كانت آيلة للسقوط ".