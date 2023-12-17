تعليق مثير لإبراهيم فايق على تواجد الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الاتحاد

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بتواجد محمود الخطيب مع اللاعبين في غرف الملابس بعد الفوز على اتحاد جدة، في كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع فيسبوك: شوفت الشياكة شوفت الهدوء.

وقررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 فبراير المقبل.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور

اتهم "الخطيب" في دعواه مرتضى منصور بالسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد الإزعاج

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

