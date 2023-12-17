الصحف الإماراتية اليوم| جثمان أمير الكويت الراحل يواري الثرى.. تسارع الاتصالات لإحياء مفاوضات الرهائن ووقف لإطلاق النار في غزة.. وخسائر فادحة تلاحق جيش الاحتلال

الكويت.. مشعل الأحمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ نواف

الأمم المتحدة: وفاة 60 شخصاً في حادث قارب قبالة سواحل ليبيا

وفاة 13 شخصاً في عاصفة عنيفة ضربت الأرجنتين

بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

بوتين مرشح مستقل في الانتخابات الروسية



ألقت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

محليا،

ذكرت صحيفة البيان أن تمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أعرب عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. وقال عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة".

وقد أبرزت صحيفة الخليج نعي دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه، ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ببالغ الحزن والأسى أخاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الاتحاد إن الثرى قد ورى، صباح اليوم الأحد، جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، ووفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) ، تقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المشيعين.

وكان الأمير مشعل أدى ، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الراحل وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق وسط حشد من كبار المسؤولين والمواطنين.

كما أشارت صحيفة البيان إلى وفاة 61 شخصا على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل ليبيا، وفقا لما أعلنته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقالت منظمة الهجرة الدولية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن من بين الضحايا نساء وأطفال. ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن 86 شخصا كانوا على متن القارب عندما انطلق من بلدة زوارة على الساحل الليبي.

وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن أنهى العراق أمس السبت، الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل الاقتراع العام غداً الاثنين.

وجرى التصويت أمس السبت دون مشاكل تذكر، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أكثر من مليون عراقي شاركوا بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد على مليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.

قالت صحيفة الخليج إن الجهود عادت إلى التسارع مجدداً لبحث صفقة جديدة لإطلاق الرهائن، مع تقارير عن لقاءات قطرية إسرائيلية في هذا الاتجاه، وانفتاح مجلس الحرب الإسرائيلي على مفاوضات جديدة، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، رغم أن هذا المجلس يعاني خلافات حادة، في وقت استأنفت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة مساء الجمعة، ودعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة. كما رفع منصور لافتة أمام الجمعية العامة تطالب بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، أمس السبت، عن مصادر قولها، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

كما لفتت الصحيفة إلى مواصلة القوات الإسرائيلية، أمس السبت، استهدافاتها في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءاً أكثر فأكثر مع انتشار الجثث تحت الأنقاض وتفشي الأمراض، بينما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وأعلن مصرع 20 جندياً في معارك حي الشجاعية، فيما تتواصل خسائره وسط المعارك العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

في اليوم الحادي والسبعين من الحرب، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن العشرات من الفلسطينيين قُتلوا في غزة أمس السبت، جراء ضربات جوية إسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن 14 شخصاً قُتلوا جراء ضربات جوية أصابت منزلين في شارع غزة القديم في جباليا، وأن عشرات آخرين قُتلوا جراء ضربة أصابت منزلاً آخر في جباليا. وأفادت الوكالة أيضاً بأن عدداً كبيراً من المدنيين محاصرون تحت الأنقاض.

دوليا، أفادت صحيفة البيان بتأكيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك السبت على "الحاجة العاجلة" لتحقيق "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة.

وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "صنداي تايمز" أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا" في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية ضد حماس بشكل سريع ولكن دائم أيضا.

وكتبا "علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم. وكلما أتى ذلك عاجلا، كلما كان أفضل .. الحاجة عاجلة".

ومع ذلك، لفت الوزيران أيضا إلى أنهما "لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائما بطريقة ما، هو السبيل للمضي قدما".

وأضافا أن هذا "يتجاهل سبب اضطرار إسرائيل للدفاع عن نفسها: حماس هاجمت إسرائيل بوحشية وما زالت تطلق الصواريخ لقتل المواطنين الإسرائيليين كل يوم. يجب على حماس أن تلقي سلاحها".

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان السلطات المحلية في الأرجنتين في وقت متأخر من مساء يوم السبت أن ما لا يقل عن 13 شخصا توفوا في عاصفة عنيفة ضربت ساحل الأرجنتين المطل على المحيط الأطلسي. وأكد عمدة مدينة باهيا بلانكا فيديريكو سوسبييلز، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، وفاة 13 شخصا.

ولفتت صحيفة الامارات اليوم إلى أن وكالات الأنباء الرسمية الروسية، ذكرت أن أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشحوه رسمياً، أمس، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كمرشح مستقل.

ويعد الترشيح من قبل مجموعة مكونة من 500 مؤيد على الأقل، إلزامياً، بموجب قانون الانتخابات الروسي، لأولئك الذين لا يترشحون على تذكرة حزبية.

ويحتاج المرشحون المستقلون أيضاً إلى جمع ما لا يقل عن 300000 توقيع لدعمهم.

وتضم المجموعة التي رشحت بوتين مسؤولين بارزين من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، وممثلين ومغنين ورياضيين روس بارزين، وشخصيات عامة أخرى.