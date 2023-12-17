جامعة قناة السويس: كلية العلوم تشهد عملية تطوير جذرية في بنيتها التحتية

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور إن كلية العلوم تشهد عملية تطوير جذرية في بنيتها التحتية، خاصة معاملها، حيث تم الانتهاء من تطوير معامل أقسام الرياضيات والحيوان والكيمياء والفيزياء.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم /الأحد/ مع فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أثناء زيارته لكلية العلوم بالجامعة؛ للتحقق من استيفاء برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب لمعايير الاعتماد البرامجي الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية ثرية بالمشروعات البحثية التي تزيد على 20 مشروعًا، مثمنًا جهود علمائها في إثراء البحث العلمي الخدمي الموجه لحل المشكلات المجتمعية.



من جانبه..قال رئيس الفريق الدكتور حسن الهواري إن كلية العلوم جامعة قناة السويس من الكليات الرائدة ولها تواجدها الملموس بين نظيراتها، لافتا إلى تقدم علمائها بالتصنيفات الدولية.



وعلى صعيد آخر، استقبلت عميد كلية التمريض بالجامعة الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" من العاملين بمجال الرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض وفنيي المعامل والقادمين من الدول الإفريقية التالية (كينيا - تنزانيا - جنوب السودان - غانا - زيمبابوي).



ويأتي اللقاء في إطار التعاون الثلاثي بين الجامعة و(الجايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتحت عنوان "الإدارة المتكاملة لصحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة".



وخلال اللقاء، تم تقديم شرح للمهارات التمريضية المختلفة وتم عمل جولة بمعامل المحاكاة بالكلية التي حازت على إعجاب فريق الجايكا لتجهيزاتها المتطورة وإمكاناتها المتميزة من حيث عدد الأجهزة التمريضية وعدد المعامل.



وزار الوفد مكتبة الكلية والفصول الدراسية والقاعات التدريسية والمدرجات، مثمنًا أداء الكلية وإمكانياتها، مؤكدًا الرغبة في دعم سبل التعاون مع الكلية لإكمال الدراسات العليا بها.

