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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكاي نيوز تكشف عن معضلة وقف إطلاق النار في غزة بالنسبة لإسرائيل

صدى البلد

في خضم الصراع المتصاعد في غزة، أعلن ديفيد كاميرون، وزير خارجية المملكة المتحدة، ضم صوته إلى النداء الدولي من أجل "وقف مستدام لإطلاق النار"، مما يزيد من تكثيف الضغوط على إسرائيل، ولرغم اعترف كاميرون بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، إلا أنه فشل في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وهو نداء متكرر من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين.

 

وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن الدعوات لوقف إطلاق النار واجهت مقاومة شديدة من إسرائيل. ويقدم المحلل العسكري لشبكة سكاي نيوز البريطانية، شون بيل، وجهة نظر دقيقة، في هذا الصدد يشير خلالها إلى أن وقف إطلاق النار قد لا يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.

ويؤكد بيل أن وقف إطلاق النار سيمثل "نتيجة إيجابية" لحماس، حيث لم تحقق إسرائيل بعد أهدافها الأساسية المتمثلة في هزيمة الجماعة المسلحة وتأمين إطلاق سراح الرهائن لديها.

وبشكل حاسم، يسلط بيل الضوء على أن قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار من شأنه أن يستلزم على الأرجح وجود القوات الإسرائيلية في غزة، مما يجعلها "ضعيفة" خلال المفاوضات الحساسة.

 ويشير إلى أنه في حين قد تتدفق المساعدات وتستمر مفاوضات الرهائن، فإن السلام الناتج سيكون "هشاً إلى حد لا يصدق" بدون تعاون إسرائيل الكامل.

وفي معرض تناوله لوجهة النظر الإسرائيلية، يؤكد بيل على ضرورة قيام إسرائيل بمعالجة مخاوفها الأمنية "المشروعة". ومع ذلك، فهو يشدد على التحدي المتمثل في إقناع القيادة السياسية الإسرائيلية بوجود بدائل للحرب والعنف.. إن تحقيق نتيجة مرضية، بحسب بيل، يتطلب التحول نحو الحل السياسي.

وعند النظر في الوسطاء المحتملين، يشير بيل إلى الولايات المتحدة باعتبارها لاعباً رئيسياً، فالولايات المتحدة يمكنها تسهيل المحادثات، وتوفير الضمانات الأمنية دون الحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي.

وباعتباره خبيرا عسكريا سابقا، يؤكد بيل بشكل قاطع أن الحل العسكري بعيد المنال، مؤكدا على ضرورة قيام القيادة السياسية، على الصعيدين الوطني والدولي، بتمهيد الطريق لحل سلمي.

​قطاع غزة​ ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة إطلاق النار

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