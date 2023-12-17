القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 150 امرأة و260 طفلا و32 صحفيا

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن السلطة الفلسطينية رفضت تصريحات نتنياهو الرافضة لوجود دولة فلسطينية، والتي تقود كل جهود السلام لحل الأزمة على أساس الدولتين.

وأضافت أن الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بسحب حجة الدفاع عن النفس عن إسرائيل، لأنها لا تدافع عن نفسها بل تقتل المدنيين الفلسطينيين فقط، حتى نتنياهو حين يتحدث للإعلام الغربي يتهرب من سؤال حل الدولتين، بينما في الإعلام العبري يصرح برفضه لقيام دولة إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلى

ولفتت السلامين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4540 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية منذ يوم 7 أكتوبر، بينهم 150 امرأة، و260 طفلا، و32 صحفيا، وارتقاء 6 شهداء خلال الأسر، وهذه الأرقام لا تشملها اعتقالات قطاع غزة.