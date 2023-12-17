طلاب إعلام بني سويف يطلقون أول كتيب للوافدين إلى الكلية

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة بني سويف حملة إعلامية، وترويجية متكاملة عن إدارة الوافدين في الكلية، وجاءت الحملة وفق ما تقوم به الإدارة السياسية والسبق الملحوظ التي تحققه في هذا الملف.

وكان الرئيس قد أطلق منصة ادرس في مصر، لمساعدة الطلاب الوافدين، والعمل على جذب نوع جديد من السياحة، وهي السياحة التعليمية، وذلك تماشيا مع ما تقوم به الدولة المصرية من تطور لنظام الرقمنة.

وخلال حوار الحملة مع الوافدين بالجامعة، قال الباحث بعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية أيمن الحلالمة ان أحد أهم الاسباب التي جعلته يدرس في جامعة بني سويف هي قربها من عاصمة مصر القاهرة، واكمل حديثة بأن مصر تعطي علما تقيا، ونقيا، ودقيقا، وهي شمعة مضيئة لجميع الدول العربية.

وفي هذا الصدد اطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة أول كتيب خاص بالوافدين في الكلية، وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الترويجية المكونة من فيلم وثائقي، وإعلان، وعدد من المطبوعات الآخرى.

وصرح الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام بأن الكلية مستعدة تماما لاستقبال جميع الطلبة الوافدين، وانها تولي اهتماما كبيرا في هذا الملف، ولديها من الامكانات ما يساعدها على ذلك.

وجاءت الحملة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور أيمن غنيم رئيس إدارة الوافدين، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام وبإشراف الدكتورة ياسمين محمد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وتكون فريق عمل الحملة من محمد معاذ، ومحمد جمال، وهاجر ابراهيم، وشمس أسامة، وتقى عصام، ومي حسن، ومنة ياسر، ورضوى محمد، وياسمين عبدالتواب