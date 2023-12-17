رئيس جامعة بني سويف يستقبل المنسقين الفنيين لمشروع مودة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أحمد عباس وممدوح المصري المنسقين الفنيين لمشروع مودة للحافظ على كيان الأسرة المصرية والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتورة إيمان محمد عبد الملك المنسق الفني للمشروع بالجامعة، تأتي الزيارة في إطار التنسيق بين الجامعة والوزارة، لاسيما وأن الوزارة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة للفئات المستهدف من طلبة وطالبات الجامعات المصرية.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يعمل على تأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر، لافتاً إلى تنوع فعاليات المشروع لتشمل الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة ، حيث تقوم تدريبات المشروع بإكساب المتدربين بمجموعة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي.



بالإضافة إلى التأكيد على الأمور المتعلقة بصحة الأسرة وتنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، والزوجة خلال فترات الحمل والولادة، و مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية وخبراء في مجال الصحة الإنجابية.

