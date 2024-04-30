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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"زراعة سوهاج" تعقد الملتقى التوظيفي السنوي لتوفير فرص العمل وتعزيز مهارات الخريجين

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات ملتقى التوظيف الحادي عشر بكلية الزراعة، والذي أقيم على هامش الاسبوع البيئي، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي.

والمهندس أحمد سمير رئيس رابطة المهندسين الزراعيين، المهندس مختار علام نقيب الزراعيين، نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، ولفيف من ممثلي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي

وأكد "النعماني" على ان الرئيس السيسي يحريص على دعم الشباب في كل المجالات من خلال توفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بتذليل كل العقبات وفتح امامهم كل الطرق جديدة للحد من البطالة.

وذلك إلى جانب رعاية المبتكرين والمخترعين وما يقدمه الشباب من المشاريع اللمشروعات البحثيه التي يتم دعمها لتكون مشروعات حقيقيةً علي ارض الواقع.

وأعرب عن فخره بما شاهده من مشروعات وشركات للشباب المشاركين بالملتقى، مضيفاً ان الجامعة تحرص بصفة سنوية علي اقامة مثل هذه الملتقيات علي هامش الاسبوع البيئي، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى التوظيفي نظرا لما يتيحه من توفير فرص العمل وتطوير مهارات الشباب.

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وتنفيذ رؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي، موجهاً شكره لكلية الزراعة ومجهوداتها المستمره في تنظيم واعداد مثل هذه الملتقيات التي تعدف الي دعم الطلاب والخريجين.

وقال الدكتور خلف همام ان الكلية تحرص علي تشبيك الخريجين مع الشركات والمصانع والمزارع هو ما تسعى اليه الكليه بصفة سنويه، وهو التعاون بين خريجي الكلية وجهات التوظيف المختلفة، لتوفير فرص التدريب اللازمة لإعدادهم على المستوى المطلوب الذي يمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

ولفت الدكتور زينهم شيخون، إلى أنه خلال الملتقى عرضت المؤسسات الخدمات التي تقدمها وفرص التدريب والتوظيف المتاحة لديها، والمهارات الوظيفية المطلوب توافرها في المتقدمين للحصول على عمل، بما يتلاءم مع احتياجات كل جهة، حيث شمل الملتقي عدد من  المنتجات مثل المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل والسماد وعسل النحل ومنتجات غذائية وغيرها.

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