رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: 60% من الدراسة عملي.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، فقرة خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "الجامعة التكنولوجية في بني سويف.. مستقبل جديد لأبناء الصعيد يبدأ من هنا".

وقال الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،: "الجامعة التكنولوجية هي الجامعة التي تكسب الطالب المهارات وليس الشق النظري أو المعلومة فقط بل يكتسب المهارات التي تمكنه أن يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ويستطيع الدخول لمجال العمل مباشرة وهو لديه كل الخلفية التكنولوجية".

وأضاف: "نهتم في التدريس أن يكون 60% من الدراسة عملي، و40% فقط جانب نظري، ولدينا حاليا 5 أقسام بالجامعة".

وأشار الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،: "لدينا رؤية للتوسع في مجالات مختلفة، ومنها المجال الصحي، والسياحي والصناعة".



وأوضح الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،: "المعامل في الجامعة مجهزة بأحدث معدات وأجهزة لكي تنقل للطالب التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل معها".