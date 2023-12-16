إنهيار منزل في بني سويف| استخراج الجثة الثانية وتواصل عمليات الإنقاذ

انتشلت قوات الحماية المدنية الجثة الثانية من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمدينة الواسطى ببني سويف، وتبين أنها لربة منزل تبلغ من العمر 29 عامًا، وجرى نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف.

وانتقلت الأجهزة والإدارات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثة من أسفل أنقاض المنزل، قبل أن تنتشل الثانية منذ قليل.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثتين نقلتهما سيارات الإسعاف من أسفل أنقاض المنزل المنهار، هما: سعيد صبحي عزيز، يبلغ من العمر 43 عامًا، حلاق، ورقية ابراهيم سالم، 29 عامًا، ربة منزل.

وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على الجثتين، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، لحين تسليمها إلى ذويهما، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى رفع أنقاض المنزل المنهار، وسط إجراءات احترازية تحسبًا لوجود أشخاص احياء أو جثامين متوفين أسفل الأنقاض.