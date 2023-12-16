عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهيار منزل في بني سويف| استخراج الجثة الثانية وتواصل عمليات الإنقاذ

صدى البلد

انتشلت قوات الحماية المدنية الجثة الثانية من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمدينة الواسطى ببني سويف، وتبين أنها لربة منزل تبلغ من العمر 29 عامًا، وجرى نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف.

وانتقلت الأجهزة والإدارات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثة من أسفل أنقاض المنزل، قبل أن تنتشل الثانية منذ قليل.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثتين نقلتهما سيارات الإسعاف من أسفل أنقاض المنزل المنهار، هما: سعيد صبحي عزيز، يبلغ من العمر 43 عامًا، حلاق، ورقية ابراهيم سالم، 29 عامًا، ربة منزل.

وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على الجثتين، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، لحين تسليمها إلى ذويهما، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى رفع أنقاض المنزل المنهار، وسط إجراءات احترازية تحسبًا لوجود أشخاص احياء أو جثامين متوفين أسفل الأنقاض.

انهيار منزل انتشال الجثة أنقاض المنزل المنهار الوحده المحلية قوات الحماية المدنية كشف ليه ل محافظة بني سويف غرفة عمليات شرطة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

80 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقودفي بني سويف

ترشيحاتنا

رقم سلبي مميز لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا

القبض على 90 ناشطًا من حماس.. جيش الاحتلال يعلن انتهاءعملياته بمستشفى كمال عدوان

بعد إصابته.. موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

صحف عالمية: أمسية كابوسية لـ«كريم بنزيما» بعد خسارة اتحاد جدة من الأهلي

تشاد تعلن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ