فريق جاجوار تي سي إس ملتزم ببطولة الفورمولا إي حتى عام 2030

أصبحت علامة جاجوار الإنجليزية ثاني شركة مصنعة في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي تعلن التزامها بالمنافسات في الجيل الرابع GEN4 حتى عام 2030 على الأقل، أي استمرار فريق جاجوار تي سي إس ريسينج في المنافسات حتى الموسم 16 على الأقل، ما يدعم استراتيجية جاكوار لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل اعتباراً من عام 2025.



كما ستكون سيارة الجيل الرابع GEN4 سيارة السباق الأسرع والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، بدءاً من عام 2026، يأتي ذلك مساء سباق موناكو إي بري، وبعد أكثر من شهر بقليل على سباق طوكيو إي بري، حيث احتفل فريق جاكوار تي سي إس ريسينج بإنجاز مهم يتمثل بالمشاركة في 100 سباق في الفورمولا إي.

لتعلن الفورمولا إي أن فريق جاكوار تي سي إس ريسينج قد أكد التزامه للاستمرار أربع سنوات أخرى على الأقل ضمن منافسات بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، لتواصل رحلتها في عصر الجيل الرابع GEN4 حتى عام 2030 على الأقل.

وأكد جيمس باركلي، مدير فريق جاكوار تي سي إس ريسينج، إلى جانب جيف دودز، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، تسجيل جاكوار ضمن قائمة الشركات المصنعة للسيارات من الموسم 13 (2026/27) إلى الموسم 16 (2029/30).

وتسلط الاتفاقية التاريخية الضوء على الشراكة المستدامة التي تركز على دفع تكنولوجيا سباقات السيارات الكهربائية نحو الأمام، والتأكيد على تفاني المؤسسات الثلاث في دفع حدود التنقل الكهربائي والابتكار في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز مكانة جاكوار باعتبارها واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في فورمولا إي التي ستكون حاضرة في المرحلة القادمة من البطولة مع اعتماد الجيل الرابع GEN4.

وستشهد تقنية GEN4 القادمة قفزة هائلة في سباقات السيارات الكهربائية، واعدة بتحقيق إنجازات كبيرة في كفاءة الطاقة، وأداء السباق، ومعايير السلامة. وستقدم منصة الجيل التالي هذه العديد من المزايا، ومنها قدرة التجديد التي تصل إلى 700 كيلو واط وزيادة إنتاج الطاقة حتى 600 كيلو واط. ويؤكد اعتماد جاكوار تي سي إس ريسينج لمنصة GEN4 الخاصة بسباقات الفورمولا إي على التزامها بالحلول الرائدة للسباقات المستدامة مع دفع رحلتها التكنولوجية نحو آفاق جديدة.

فريق جاجوار تي سي إس ملتزم ببطولة الفورمولا إي حتى عام 2030

كان قد دخل فريق جاجوار إلى بطولة الفورمولا إي في الموسم الثالث (2016/2017)، وظل في طليعة المنافسة بشكل مستمر. ومع الوصول إلى منتصف الموسم الثامن بالنسبة لعلامة جاجوار، فإن سجلها الحافل يتضمن الكثير: أكثر من 100 مشاركة في السباقات، و13 انتصاراً مميزاً، و37 منصة تتويج، و8 انطلاقات من مقدمة خط بداية السباق.

تضمن المشاركة المستمرة لعلامة جاجوار في عصر الجيل الرابع GEN4 تمديد مشاركتها في بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي إلى 14 عاماً على الأقل، ويبشر هذا القرار التاريخي بفصل رائع في قصة رياضة السيارات للشركة، وهو اختيار شبكة الفورمولا إي لعودتها إلى منافسات رياضة السيارات بعد توقف دام 12 عاماً. ونظراً لأن الفورمولا إي تمثل أرض الاختبار النهائي لتكنولوجيا السيارات الكهربائية من جاجوار، فإن هذا الالتزام يتماشى مع مساعيها المتمثلة في التحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لشركة الفورمولا إي: "يسعدنا التزام فريق جاكوار تي سي إس ريسينج بعصر الجيل الرابع GEN4 من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي. ولا شك أن هذا الالتزام يدل على مساعي جاكوار في الابتكار والاستدامة، والتي تتوافق كلياً مع مهمتنا لإعادة تعريف مستقبل السباق. ومع تطلعنا تجاه التطورات المثيرة التي سيشهدها عصر الجيل الرابع GEN4، تؤكد الشراكة المستمرة مع جاكوار على التأثير الكبير الذي أحدثته الفورمولا إي على تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وعلى تحديد وتيرة رياضة السيارات المستدامة والمشوقة".

وقال جيمس باركلي، مدير عام JLR Motorsport ومدير فريق جاجوار تي سي إس ريسينج: "هذه أخبار رائعة لفريق جاجوار تي سي إس ريسينج، ولشركة جاجوار: لقد احتفل فريقنا مؤخراً بالسباق رقم 100 في الفورمولا إي، ومع التأكيد على حضور جاكوار كعلامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل اعتباراً من عام 2025، فإنه الوقت الأمثل لتأكيد مشاركتنا.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "يسعدنا أن نؤكد أن جاجوار هي الشركة المصنعة الثانية الملتزمة معنا في عصر الجيل الرابع GEN4 من الفورمولا إي. لقد كانت الدعامة الأساسية للبطولة منذ الموسم الثالث ومنافساً ثابتاً على اللقب في المواسم الأخيرة، حيث تؤكد مشاركاتها في السباقات، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية بالنسبة للسيارات الكهربائية على تركيزها القوي على الحلول المستدامة. نظراً لأننا نقدم في الوقت نفسه سيارة GEN3 Evo ذات المقعد الواحد والتي ستنافس في الموسمين 11 و12 قبل أن تتولى سيارة الجيل الرابع GEN4 المهمة في الموسم 13، فإننا على ثقة بأن خريطة الطريق التي نتبعها تتماشى مع توقعات الشركات المصنعة فيما يتعلق بالارتباط بين حلبات السباق والقيادة على الطرقات. وهذا يبشر بالخير لمستقبل ناجح للفورمولا إي."