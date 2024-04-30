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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيل ابتلعه أمام أصدقائه.. انتشال جثة طـ ــفل غرق أثناء السباحة بأطفيح|صورة

صدى البلد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طفل ابتلعه نهر النيل بمدينة أطفيح أثناء سباحته بسبب حرارة الجو. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بغرق طفل في نهر النيل بمدينة أطفيح، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني وغواصي الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفل. 

 

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انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح، إلى مسرح البلاغ، وتبين أنه أثناء تنزه 4 أطفال نزل صديقهم إلى نهر النيل للسباحة، إلا أن التيار المرتفع للمياه جرفه، ولعدم إجادته السباحة ابتعله نهر النيل، ولقي مصرعه غرقا. 

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الطفل يدعى “فتحي.م”، 15 سنة، من مدينة أطفيح. 

نجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أطفيح المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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